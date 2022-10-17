Пропаганду ЛГБТ депутаты назвали «средством гибридной войны»

Сегодня в Госдуме обсудили новый закон об «ограничении пропаганды ЛГБТ». Теперь предлагают запретить пропаганду «нетрадиционных отношений» среди несовершеннолетних, в противном случае будет административная ответственность. Штрафы предлагают утвердить до 10 млн рублей.

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев отметил на слушаниях, что уже блокируются ресурсы признанных иноагентами организаций, которые занимаются «пропагандой ЛГБТ».

По данным председателя Госдумы Вячеслава Володина, за последние 10 лет вдвое выросло число людей в России, которые отмечают давление на общество пропаганды ЛГБТ. Новый закон, по его словам, гарантирует право на семью, позволит не бояться за детей.

«Мы должны гарантировать право человеку на семью, на возможность рожать детей, воспитывать их. Потому что, если так дальше пойдет, у нас с вами ситуация будет трагична. Мы защищаем от той тьмы, которая все больше и больше распространяется в мире», — решил Володин.

Соответствующие поправки могут внести на рассмотрение в первом чтении на следующей неделе. Володин предположил, что «закон, возможно, поддержат все депутаты разных политических фракций». И в документе, по словам Володина, не говорится об ограничении прав, а только о защите.

Глава комитета по информполитике Александр Хинштейн высказался о том, что во время «спецоперации» закон стал еще более актуальным, потому что «противостояние с Западом носит цивилизационный характер, а ЛГБТ — это инструмент гибридной войны».