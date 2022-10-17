Журналисты нашли литовское гражданство у внебрачной дочери Шойгу

Литовское издание LRT опубликовало расследование о внебрачной дочери министра обороны России Сергей Шойгу. По их данным, девушка получила гражданство Литвы, ее мать при этом лишили ВНЖ, но она судится с властями.

У Шойгу двое внебрачных детей. Их мать — Елена Шебунова. Гражданство дочь министра обороны получила после того, как ее мать вышла замуж за гражданина Литвы Адолфаса Каминскаса.

После начала боев в Украине бывшую любовницу российского министра обороны лишили латвийского ВНЖ — это решение она пытается оспорить. В Департаменте миграции признали нежелательным присутствие Шабановой в Литве — она представляет угрозу национальной безопасности.

Журналисты утверждают также, что Шебунова и ее муж Каминскас в августе планировали уехать в Россию. Мужчина уже получил российский паспорт.