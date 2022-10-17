Навальный* подал новый иск к администрации ИК-6 в Мелехово

Оппозиционный политик Алексей Навальный* подал новый иск к владимирской ИК-6 за водворение в ШИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ковровского городского суда.

«Поступил иск об обжаловании постановления от 10 октября о водворении Навального в ШИЗО», — рассказали агентству в суде.

Из данных на сайте Ковровского городского суда следует, что иск поступил 13 октября. Какой именно из шести эпизодов водворения в ШИЗО хочет оспорить политик, не уточняется.



Навального* систематически отправляют в ШИЗО с 12 августа. Сроки заключения росли с каждым разом — сперва его поместили в штрафной изолятор на трое суток, второй раз — на пять, в третий — на семь, в четвертый — на 15, в пятый — на 12, в шестой — на 14.





*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности или терроризму». Он также включен в реестр «иностранных агентов».