Марина Овсянникова уехала из России

Бывший редактор «Первого канала» Марина Овсянникова, обвиняемая в распространении военных «фейков» (п. «д», ч. 2, ст. 207.3 УК РФ), эмигрировала из России. Об этом сообщает Avtozak LIVE со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Захватова.

«Марина Овсянникова вынужденно покинула Россию и сейчас находится в безопасности, под защитой одной из европейских стран», — рассказал Захватов. Где именно находится журналистка, он не уточнил.

По решению суда, дети Овсянниковой и ее бывшего мужа Игоря Овсянникова должны жить с отцом (он работает на RT), добавил Захватов в разговоре с «Осторожно, новости». Решение выполнить не получится, потому что дочь покинула РФ вместе с матерью.

О том, что Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста, ее бывший муж Игорь Овсянников сообщил 1 октября. Он также рассказал, что журналистка забрала с собой их 11-летнюю дочь. После этого экс-сотрудницу «Первого канала» объявили в федеральный розыск, однако суд не стал ужесточать меру пресечения из-за неявки прокурора и оставил домашний арест.



Овсянникову обвиняют в распространении военных «фейков». Поводом к возбуждению уголовного дела послужил антивоенный пикет, который журналистка провела на Софийской набережной напротив Кремля.