В бурятском селе подожгли военкомат

Неизвестные ранним утром в понедельник подожгли здание военного комиссариата в селе Мухоршибирь республики Бурятия. Как сообщает Telegram-канал Babr Mash, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Неизвестные бросили коктейль Молотова в здание комиссариата примерно в 4 утра. Возгорание обнаружил сторож. В результате поджога обгорели два квадратных метра фасада. Возбуждено уголовное дело, уточняет канал.

«Сибирь.Реалии»* утверждает, что это уже 13-е нападение на административные здания в Сибири и на Дальнем Востоке после начала мобилизации. Всего по стране было совершено 35 таких атак.

*«Сибирь.Реалии» Минюст РФ считает «иностранным агентом».







