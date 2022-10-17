Close

#Новости

Медведев пригрозил Израилю разрывом межгосударственных отношений в случае поставок оружия Украине

17.10.2022

Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал руководство страны начать оказывать Киеву военную помощь

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Израилю разрывом межгосударственных отношений в случае поставок оружия в Украину. Свой новый пост в Telegram-канале он традиционно сопроводил оскорблениями в адрес украинского руководства.

«Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — написал Медведев.

Политик назвал украинские власти «бандеровскими выродками» и «нацистами». По его словам, если Израиль продолжит оказывать Киеву военную помощь, то ему «впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями».

Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал руководство страны взять пример с США и НАТО и начать поставки вооружения Украине. Член правительства выдвинул такое предложение в ответ на информацию о том, что Иран планирует передать России баллистические ракеты.


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.