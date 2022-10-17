Медведев пригрозил Израилю разрывом межгосударственных отношений в случае поставок оружия Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Израилю разрывом межгосударственных отношений в случае поставок оружия в Украину. Свой новый пост в Telegram-канале он традиционно сопроводил оскорблениями в адрес украинского руководства.

«Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — написал Медведев.

Политик назвал украинские власти «бандеровскими выродками» и «нацистами». По его словам, если Израиль продолжит оказывать Киеву военную помощь, то ему «впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями».

Ранее министр по делам диаспоры Израиля Нахман Шай призвал руководство страны взять пример с США и НАТО и начать поставки вооружения Украине. Член правительства выдвинул такое предложение в ответ на информацию о том, что Иран планирует передать России баллистические ракеты.



