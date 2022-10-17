Два человека погибли под завалами дома в Киеве

UPD (12:57): Число погибших в результате атаки дронов-камикадзе на жилой дом в Киеве увеличилось до трех, сообщил Тимошенко. Работы по разбору завалов продолжаются.

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Два человека погибли под завалами дома, разрушенного в результате атаки дронами-камикадзе в центре Киева. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«К этому времени спасены 19 человек, 4 пострадали, 2 человека погибли. Ликвидация последствий продолжается», — написал он в своем Telegram-канале.



Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов тело женщины. Также в ходе поисковых работ удалось найти живой пожилую местную жительницу.

По словам Кличко, российские войска этим утром запустили 28 дронов в сторону Киева. Большинство из них удалось сбить, в городе прогремело всего пять взрывов.



