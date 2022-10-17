Собянин объявил завершенной мобилизацию в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении «частичной» мобилизации в Москве. Соответствующий пост он опубликовал в своем личном блоге.

«По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации выполнены в полном объеме», — заявил Собянин, не уточнив при этом, сколько человек было мобилизовано из столицы.

По словам столичного градоначальника, все пункты сбора закроются уже сегодня в 14:00. Все повестки, которые были ранее высланы по местам жительства и предприятиям, признаются недействительными.

«Выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей», — написал Собянин.

Два дня подряд силовики в Москве совершали облавы на мужчин призывного возраста. Их ловили у метро, в хостелах, в подъездах жилых домов. Во время одной из таких облав было задержано 250 работников компании «МИПСТРОЙ1», 80 из них впоследствии не вернулись домой.