Власти подтвердили гибель нижегородцев на полигоне по Белгородом

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил гибель нижегородцев на военном полигоне под Белгородом. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Среди погибших на полигоне в Белгородской области есть жители Нижегородской области. На службу они ушли добровольно, заключив контракты с Минобороны РФ. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Окажем семьям всю необходимую помощь. Психологическое сопровождение родных уже организовано военным комиссаром», — говорится в сообщении.



Никитин не уточнил число уроженцев Нижегородской области, погибших в результате стрельбы на белгородском военном полигоне. Их имена он также приводить не стал.

Ранее журналисты проекта ASTRA опубликовали имена людей, которые, как утверждается, погибли в результате стрельбы на военном полигоне в Белгородской области. В списке имена двоих нападавших и одиннадцати убитых. Согласно приведенным данным, двое из них действительно являются уроженцами Нижегородской области.