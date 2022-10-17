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#Новости

Власти подтвердили гибель нижегородцев на полигоне по Белгородом

17.10.2022

Ранее ASTRA опубликовала список погибших, в котором содержатся имена двоих уроженцев Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подтвердил гибель нижегородцев на военном полигоне под Белгородом. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Среди погибших на полигоне в Белгородской области есть жители Нижегородской области. На службу они ушли добровольно, заключив контракты с Минобороны РФ. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Окажем семьям всю необходимую помощь. Психологическое сопровождение родных уже организовано военным комиссаром», — говорится в сообщении.

Никитин не уточнил число уроженцев Нижегородской области, погибших в результате стрельбы на белгородском военном полигоне. Их имена он также приводить не стал.

Ранее журналисты проекта ASTRA опубликовали имена людей, которые, как утверждается, погибли в результате стрельбы на военном полигоне в Белгородской области. В списке имена двоих нападавших и одиннадцати убитых. Согласно приведенным данным, двое из них действительно являются уроженцами Нижегородской области.

 

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