Суд в Москве заключил под стражу троих обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту

UPD: РИА Новости сообщает, что Дмитрий Тяжелых может быть сторонником Алексея Навального*. По данным агентства, на его странице во «ВКонтакте» размещена аватарка с логотипом оппозиционера.

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Басманный районный суд Москвы заключил под стражу троих фигурантов по делу о подрыве Крымского моста. Их обвиняют в совершении теракта (п.п. "а, б, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Обвиняемые Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжелых поместили будут содержаться в СИЗО как минимум до 8 декабря. Как сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдицкии, заседание по избранию им меры пресечение состоялось 15 октября.

По данным ФСБ, в подготовке взрыва на Крымском мосту принимали участие 12 человек. Организовал теракт, по мнению силовиков, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. Всего по данному делу было задержано 8 человек, из них пятеро — россияне, трое — граждане Украины и Армении.

Взрыв на Крымском мосту, унесший жизни четырех человек, прогремел 8 октября — на следующий день после юбилея Путина. Водитель грузовика, в котором была взрывчатка, мог не знать о том, что в нем заложена бомба: заказ он получил в интернете.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к «экстремистской деятельности» или «терроризму». Он также включен в реестр «иностранных агентов».