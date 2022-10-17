«Известия»: в Госдуме предложили снять с депутатов и сенаторов бронь от призыва по мобилизации

В Госдуму планируют внести законопроект, предлагающий снять с сенаторов и депутатов бронь от призыва в рамках «частичной» мобилизации. Об этом сообщают «Известия».

Авторы инициативы подготовили поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и планируют внести их сегодня, 17 октября. Документ предлагает снять с сенаторов и депутатов бронь от призыва, а также призывать в первую очередь сотрудников правоохранительных органов.

Одним из авторов законопроекта выступил руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его мнению, предложенные меры позволят «удовлетворить запрос общества на справедливость».

Ранее с аналогичным предложением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он призвал отправлять в Украину сотрудников ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, МЧС, прокуратуры, службы судебных приставов, таможни и Следственного комитета. По его словам, мобилизация среди «стоящих в очередях аэропорта уклонистов» принесет «только вред».

По оценкам Кадырова, в России насчитывается порядка 5 млн сотрудников силовых и военных ведомств, которые регулярно сдают спортивные нормативы. Он предложил отправить в Украину часть из них — если оставить на служебном посту 50% силовиков, то «вторая их половина в количестве 2,5 млн человек снесёт любую западную армию».