Путин поручил унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» в российском законодательстве

Президент России Владимир Путин поручил унифицировать понятие «духовно-нравственные ценности» во всех документах стратегического планирования. Об этом говорится на сайте Кремля.

«[Правительству и органам исполнительной власти поручено] провести анализ документов стратегического планирования и нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, регулирующих вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания, и внести в них изменения, направленные на гармонизацию и унификацию содержащихся в них определений понятий "духовно-нравственные ценности" и "духовно-нравственное воспитание"», — говорится в списке поручений президента, опубликованных в понедельник. Правительство должно отчитаться о проведенной работе до 1 декабря, далее — ежегодно.



Кроме того, Путин поручил закрепить в законодательстве полное госфинансирование производства и проката фильмов для детей и подростков. Правительство должно проработать соответствующие нормы до 30 декабря. С 2023 года на цифровой контент и мультимедийные продукты будет выделяться 3,9 млрд рублей.





