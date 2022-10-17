Предполагаемая мать внебрачных детей Шойгу пытается оспорить аннулирование своего вида на жительство в Литве

Литовское национальное радио (LRT) выпустило расследование, в котором утверждается, что россиянка Елена Каминскас (Шебунова), которую называют матерью внебрачных детей главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, пытается оспорить в суде аннулирование ее вида на жительство в Литве.

Департамент миграции Литвы аннулировал документ еще летом. Каминскас обжаловала решение ведомства в конце августа — начале сентября. Дату рассмотрения дела в Вильнюсском региональном административном суде еще не назначили.

Департамент миграции не предоставил никаких объяснений относительно причин аннулирования вида на жительства, выданного Каминскас. Тем временем Департамент государственной безопасности пояснил, что пребывание россиянки на территории Литвы может представлять угрозу национальной безопасности из-за ее контактов с российскими структурами.

LRT утверждает, что трое из четырех детей Елены Каминскас, в том числе и предполагаемая дочь Сергея Шойгу, — граждане Литвы. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным The Insider*, у Шебуновой и Шойгу двое внебрачных детей — Дарья и Данила. Сама Шебунова — гражданка России. Супруг россиянки, литовец Адолфас Каминскас, после женитьбы на ней стал «фантастически быстро богатеть». Теперь он является бенефициаром нескольких литовских предприятий, владеющих активами на сумму около 20 миллионов евро.

*The Insider признан «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».





