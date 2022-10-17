НАТО начинает ядерные учения

НАТО в понедельник начинает плановые учения по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» (Steadfast Noon) с целью отработки применения оружия, базирующегося в Европе. В них примут участие 14 стран альянса и до 60 военных самолетов.

«Учения, которые продлятся до 30 октября, являются рутинной, повторяющейся тренировкой и не связаны с какими-либо текущими мировыми событиями», — сообщается на сайте альянса.

Учебные полеты пройдут в воздушном пространстве Бельгии и Великобритании. Они проводятся ежегодно в разных странах НАТО. В альянсе пообещали не использовать в тренировочных полетах боевое оружие, а также уточнили, что они не связаны с событиями в Украине.

Как сообщает РИА «Новости», бельгийская «Коалиция против ядерного оружия» потребовала от властей отменить учения, учитывая напряженную международную обстановку. Бельгия рискует стать потенциальной мишенью в случае ядерного конфликта, полагают в антиядерной коалиции.

В обновленной Стратегической концепции НАТО, принятой на саммите в Мадриде в июне, говорится, что «основной целью ядерного потенциала НАТО является сохранение мира, предотвращение принуждения и сдерживание агрессии». В нем подчеркивается, что «пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом».