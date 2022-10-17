Учителям хотят запретить пользоваться иностранными мессенджерами

UPD: В Минпросвещения РФ опровергли ТАСС информацию о запрете учителям пользоваться WhatsApp и другими иностранными мессенджерами. В ведомстве утверждают, что лишь рекомендовали учебным заведениям перейти на федеральную государственную информационную систему (ФГИС) «Моя школа».

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Минпросвещения РФ потребовало запретить российским учителям пользоваться WhatsApp и другими иностранными мессенджерами в школе. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на минпросвещения и науки Хабаровского края и администрацию Курской области.

Минпросвещения РФ 26 августа направило в регионы письмо с соответствующими требованиями. В нем говорилось о необходимости перевести педагогов на «VK Мессенджер» и учебную платформу «Сферум», разработанную при участии «Ростелекома».



Предполагается, что отказ от использования иностранных мессенджеров позволит «исключить возможность утечки конфиденциальной информации», сообщили в минобразования Нижегородской области. Отказаться от использования иностранных платформ посоветовали в том числе и родителям.

В Минпросвещения «Коммерсанту» подтвердили рассылку рекомендаций. При этом в министерстве уточнили, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами.



