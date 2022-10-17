Украинские власти сообщили о новых взрывах

UPD (12:57): UPD (12:57): Число погибших в результате атаки дронов-камикадзе на жилой дом в Киеве увеличилось до трех, сообщил Тимошенко. Работы по разбору завалов продолжаются.

Тем временем, по всей стране снова объявлена воздушная тревога.

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UPD (12:42): Минобороны РФ подтвердило факт удара по украинским населенным пунктам. В ведомстве заявили, что целью атаки были «объекты военного управления и системы энергетики Украины». «Все назначенные объекты поражены», — сообщили в МО РФ.

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UPD (12:30): Число погибших после удара по жилому дому в Киеве выросло до двух, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Спасатели извлекли их тела из-под завалов, еще одного человека удалось достать живым. Всего было спасено 19 человек, четверо пострадали.

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UPD (12:20): Российские войска этим утром запустили 28 дронов в сторону Киева, заявил Кличко. По его словам, большинство из них удалось сбить, в городе прогремело всего пять взрывов. Мэр украинской столицы добавил, что на месте разрушенного жилого дома продолжаются поисковые работы. По завалами может оставаться еще один человек.

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UPD (11:27): В Киеве из-под завалов дома, разрушенного в результате удара дронами, извлекли тело первого погибшего, сообщил Геращенко.

Украинский «Энергоатом» сообщил, что в результате обстрела российскими военными на Запорожской АЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью.

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UPD (10:43): В результате атаки драконами-камикадзе в Шевченковском районе Киева произошел взрыв в жилом доме, сообщил мэр Виталий Кличко. По его словам, 18 человек удалось спасти, еще двое могут оставаться под завалами.

«Спасательные работы продолжаются. Продолжается тушение разрушенных строительных конструкций и разбор завалов. Есть ли погибшие, уточняем информацию», — написал он в своем Telegram-канале.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко передает с места происшествия, что под завалами слышны голоса людей. Спасатели предпринимают все необходимые меры, чтобы как можно скорее их достать, добавил он.

Глава Николаевской области Виталий Ким также сообщил о ночной атаке дронами. По его словам, три беспилотника попали в резервуар с подсолнечным маслом и офис фармацевтической компании, на местах происшествия вспыхнули пожары.

Тем временем, украинские СМИ сообщают о новых взрывах в Днепропетровской области. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

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UPD (9:37): Воздушные силы ВСУ минувшей ночью уничтожили как минимум 26 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Общее число уничтоженных беспилотников приблизилось к сотне. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Вчера мы сообщали об 11 дронах-камикадзе, уничтоженных на этом направлении. С 3.30 по 7 утра уничтожено еще 15 этих дронов. Так что имеем фактически за ночь 26 уничтоженных Shahed-136 в зоне ответственности воздушного командования "Юг"» — заявил он.

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что целью атаки беспилотников были объекты критической инфраструктуры в центре Киева. Большую часть из этих дронов удалось сбить еще на подлете в Киевской области, добавил он.

Всего в центре города было зафиксировано четыре прилета.

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UPD (8:52): В Киеве иранский дрон ударил в высотный жилой дом, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. «Атака дронов продолжается, поступает информация о пролете групп дронов с Юга и Востока Киевской области», — добавил он. Все учебные заведения переводятся на дистанционный режим работы.

Несколько взрывов также произошло в Одессе. Украинское издание «Страна» публикует видео, на котором, как утверждается, виден столб от взрыва. Ранее в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, воздушную тревогу объявили и в других регионах Украины.

Ночью российские войска также обстреляли Запорожье. «Ночью враг совершил ракетную атаку на областной центр. К счастью, своей цели оккупант не достиг: разрушений и пострадавших нет. Есть вероятность повторных атак. Соблюдаем правила безопасности», — рассказал глава областной администрации Александр Старух.

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UPD (8:27): В Шевченском районе Киева прогремело еще два взрыва, сообщил Кличко. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.



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Власти Киевской, Днепропетровской и Сумской областей Украины сообщили о новых взрывах. В регионах объявлена воздушная тревога.

Сразу два взрыва прогремели в центре Киева утром в понедельник, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его словам, город атаковали дроны-камикадзе. В результате обстрела в Шевченском районе разгорелся пожар: пламя охватило нежилую постройку. На месте происшествия работают оперативные службы и медики. Информация о пострадавших уточняется.

Глава киевской областной военной администрации Алексей Кулеба объявил о воздушной тревоге в Киевской области. «В области работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до окончания тревоги», — написал он в своем Telegram-канале.

Помимо этого, власти Днепропетровской области сообщают о сильном пожаре на объекте энергетической инфраструктуры в области после удара. «Три вражеские ракеты силами нашей ПВО уничтожены. Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы», — рассказал глава областной администрации Валентин Резниченко. По его словам, российские войска обстреляли Никопольский район «Градами» и тяжелой артиллерией, всего прилетело около 30 снарядов.

О попадании ракет в объекты критической инфраструктуры также сообщил глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, снаряды прилетели в Роменский район. «Есть пострадавшие. Детали позже», — добавил он.

Фото: Telegram-канал Виталия Кличко