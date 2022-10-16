235-й день боев: главное

Иран собирается поставить России не только беспилотники, но и баллистические ракеты малой дальности до 70 километров. Их российские войска планируют использовать в Украине, сообщает The Washington Post. О сделке, заключенной 18 сентября, сообщил источник в разведке США. В то же время власти Ирана были в России с визитом. Вчера Иран отрицал поставки вооружений России, но британская разведка и украинские спецслужбы сообщали, что сталкивались с иранскими беспилотниками на поле боя. В Кремле назвали информацию о покупке иранского вооружения «вбросом».

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «спецоперация» продолжается и будет доведена до конца. Как пишет «Коммерсант», по словам Пескова, помощь НАТО существенно усложняет ситуацию, но потенциал РФ позволяет продолжать СВО и на этих условиях. Спикер Кремля добавил, что поддержка НАТО потребует от России внутренней экономической и иной мобилизации.

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совбеза в ближайшее время. Об этом сообщил корреспондент программы «Москва.Кремль.Путин» Павел Зарубин.

Утром пророссийские власти сообщили об обстреле здания администрации Донецка, ракеты также были в других районах города. Мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале опубликовал фото последствий обстрела. По его информации, ракеты выпустили из американской установки HIMARS.

Украинское Минобороны объявило награду за поимку Игоря Гиркина (Стрелкова) — бывшего «министра обороны» ДНР. Награда составляет 100 тыс.долларов, пишет DW*. Накануне стало известно, что он отправился на фронт «добровольцем». Гиркин в последнее время часто критиковал российское Минобороны. Украина обвиняет его в террористической деятельности, пытках, убийствах, нарушении суверенитета страны. Его разыскивают также Нидерланды.

DW* также пишет, что ситуация на Запорожской АЭС становится все опаснее: риск аварий увеличивается из-за перебоев с электричеством. По словам главы украинского «Энергоатома» Петра Костина, около 100 сотрудников станции задержаны, и российские военные оказывают на оставшихся сотрудников давление: их заставляют подписать трудовые договоры с Россией. При отказе их ждут пытки и избиения.

Разведка Британии подсчитала, что массированный обстрел Украины 10 октября стоил российской армии более 80 крылатых ракет. Министерство обороны Украины сообщило, что более половины снарядов было сбито, но десятки попали в Киев и другие населенные пункты, убив мирных жителей и нанеся ущерб гражданской инфраструктуре. Российская оборонная промышленность, вероятно, не в состоянии производить современные боеприпасы в соответствии с темпами их расходования. Эти удары представляют собой дальнейшее уменьшение российских запасов ракет большой дальности, что может ограничить их способность поражать планируемое количество целей.