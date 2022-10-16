ASTRA: причиной стрельбы на полигоне в Белгородской области мог быть конфликт на религиозной почве

Журналисты проекта ASTRA озвучили новую версию произошедшего на полигоне в Солоти Белгородской области. По их данным, конфликт мог возникнуть на религиозной почве. Однако они уточнили, что пока не удалось подтвердить личность военнослужащего, который рассказал о произошедшем, как и других участников событий из его рассказа.

Военный, с которым удалось пообщаться журналистам, находится с ранением в больнице города Валуйки.

«Началось все с того, что некоторые наши солдаты — дагестанец, азербайджанец и адыгеец сказали, что «это не наша война» и попытались написать рапорта о том, что они не хотят больше служить. Подполковник Андрей Лапин, когда это узнал уже через командира роты — всех собрал и начал говорить, что «это священная война»… А таджики Лапину в ответ сказали, что священная война — это когда война мусульман с неверными. Лапин сказал, что «Аллах, значит, трус, если он не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу». Я лично думаю, что это больше всего и задело, фраза, что «Аллах — слабак». Фраза очень многих повергла в шок — из тех, кто там стоял на плацу. Потому что у нас и из офицерского состава есть мусульмане — и башкиры, и татары», — рассказал военный.

По его словам, после построения конфликт какое-то время продолжался, но потом стих. Но уже в обед, спустя всего 1,5 часа, начались стрельбы, где три таджика-контрактника развернули свои автоматы с боевыми патронами, и расстреляли подполковника Лапина. Перед этим мусульманам они сказали отойти в стороны.

Число погибших он оценил в 31 человека, за ранеными приезжали в том числе на вертолете, сколько их — он затруднился сказать. По официальным данным погибли 11 человек, 15 получили ранения.