«Газпром» может прекратить поставки газа в Европу в случае введения потолка цен

Глава «Газпрома» Алексей Миллер не исключил остановку поставок газа в Европу. Это, по его словам, возможно в случае введения потолка цен на газ.

Об этом Миллер сказал в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Вы знаете, на самом деле мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта. И это влечет за собой прекращение поставок», — сказал Миллер.

Еврокомиссия рассматривает введение потолка цен на газ и нефть в рамках нового пакета санкций. Против сдерживанию цен на газ выступили Дания, Германия и Нидерланды. По мнению представителей этих стран, подобные меры усугубят энергетический кризиса в Европе.

В сентябре, в ответ на введение потолка цен, угрожал прекратить поставки в Европу президент России Владимир Путин.