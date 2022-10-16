The Guardian: более 60 тыс. евреев решили уехать из России в Израиль

The Guardian пишет, что после начала боев в Украине Россию решили покинуть как минимум 60 тыс. евреев. Документы на репатриацию подали 35 тыс. человек, а 26 тыс. уже уехали из страны.

По информации журналистов, каждый восьмой еврей покинул Россию. Во всех муниципальных администрациях есть рост числа обращений о поиске еврейских корней. Матери таким образом пытаются вывести из России сыновей. Перелеты в Израиль стали пользоваться повышенным спросом и после объявления мобилизации: россиян в стране принимают и как туристов.

В России при этом продолжается процесс против «Сохнута» — еврейского агентства, которое помогает в вопросах репатриации. Минюст требует его ликвидировать, но в Кремле отрицают, что такое решение связано с «утечкой мозгов».