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Среди погибших после стрельбы в Белгородской области не было мобилизованных из Брянской области

16.10.2022

Стрельба а полигоне произошла 15 октября  

Александр Богомаз, губернатор Брянской области, рассказал, что среди погибших во время стрельбы не было мобилизованных из региона. 

«Среди погибших на военном полигоне в Белгородской области нет мобилизованных из Брянской области…Хочу заверить родных и близких мобилизованных брянцев: военный комиссар Брянской области постоянно находится на связи с частями, куда мобилизованы наши ребята, а вся информация, появляющаяся в неофициальных источниках, нуждается в тщательной проверке, в том числе и правоохранительными органами», — написал Богомаз в своем Telegram-канале. 

Он повторил, что во время теракта погибло 11 человек, 15 были ранены. По другим данным, число погибших может составлять 28 человек. 

Трагедия случилась 15 октября на полигоне в Белгородской области: во время занятий по стрельбе двое «граждан одной из стран СНГ» (по некоторым данным — Узбекистана), развернули минометы в сторону мобилизованных и открыли огонь. Они были убиты ответным огнем. 

Журналисты ASTRA утверждают, что причиной конфликта могли стать разногласия на религиозной почве. 



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