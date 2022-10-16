SOTA: из 400 мобилизованных в Сахалине все либо ранены, либо убиты

SOTA опубликовала монолог мобилизованного из Сахалинской области. Мужчина рассказал, что все из 400 мобилизованных с ним из региона или убиты, или ранены. Практически никакой подготовки перед отправкой на фронт они не получили, а командиры посылают их на смерть.

Мужчину мобилизовали 22 сентября из Южно-Сахалинска. Сейчас он в госпитале с несколькими ранениями.

Он рассказал, что обучения до отправки на фронт у них нет. Сначала они один день практиковались в стрельбах, один день — по медпомощи. После резервисты около недели проводят на границе с Украиной. Но по большей части до отправки на передовую резервисты пьют и занимаются стрельбой.

Медосмотра не было до отправки на фронт. Из-за этого один мобилизованный умер еще до перехода на границу — оторвался тромб.

На передовой военных почти не кормят: им привозили еду раз в три дня. По словам мужчины, мобилизованных просто посылают на смерть — впереди контрактников. Современного вооружения у российских солдат, в отличие от украинских, нет.