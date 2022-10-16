В Новгороде учительнице, когда-то жившей в Украине, поступили угрозы

В Великом Новгороде учительнице начального класса «Гимназии Эврика» поступила записка с угрозами. Полиция в этом деле разбираться не стала, пишет «7*7».

В записке ее назвали «бандеровкой», пожелали «сдохнуть» и «бежать отсюда». Учительница сравнила почерк на записке и родителей учеников: по ее мнению, он похож на почерк родительницы ребенка из соседнего класса.

Полиция на вызов отреагировала, но разбираться не стала: полицейские даже не взяли записку. Ранее директору школы уже поступали анонимные жалобы на то, что учительница якобы учит детей украинскому языку. Сама женщина по национальности русская, но некоторое время жила в Украине.