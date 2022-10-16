Минобороны Беларуси назвало число российских военных в стране

Начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко сообщил в Twitter о прибывших в страну российских военных.

«Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ (с), начали прибывать в РБ. Передислокация займет несколько дней. Общая численность составить чуть менее 9 тысяч человек. Более подробная информация будет доведена на брифинге для военных атташе 17 октября», — сообщил Ревенко.

О том, что в Беларусь прибывают первые эшелоны с российскими военными, стало известно вчера. Развертывание группировки войск «Союзного государства» объяснили тем, что необходимо защитить белорусско-украинскую границу. Беларусь заявляла на прошлой неделе, что Украина готовила нападение на страну.