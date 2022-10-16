Китай будет укреплять сотрудничество с Северной Кореей

Агентство Reuters рассказало о том, что лидер КНР Си Цзиньпин написал письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну в преддверии партийного съезда в Китае. Он сказал, что сейчас как никогда важно, чтобы Пекин и Пхеньян укрепляли связи.

Си сказал, что готов укреплять отношения между Китаем и Северной Кореей и «внести большой вклад в обеспечение большего счастья двух стран и их народов, а также в защиту мира и стабильности в регионе и в остальном мире».

В этом году Северная Корея испытала беспрецедентное число баллистических ракет: одна из них пролетела над территорией Японии. Кроме того, в прошлые выходные штурмовики Южной Кореи поднялись в воздух, после того как самолеты КНДР были замечены вблизи границы.