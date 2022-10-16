Си Цзиньпин заявил, что Китай ускорит развитие армии

Глава Компартии Китая Си Цзиньпин на ХХ съезде партии заявил, что страна будет ускорять развитие армии. При этом он сказал, что политика КНР по отношению к Вашингтону не будет меняться, передает Associated Press.

По словам китайского лидера, решающее значение будут иметь следующие пять лет.

«Мы будем работать быстрее, чтобы модернизировать военную теорию, подготовку военнослужащих и вооружения. Мы нарастим стратегический военный потенциал», — цитирует Си АР.

Он также говорил о том, что не готов отказываться от силы при возвращении Тайваня. Власти острова при этом сказали, что не откажутся от своего суверенитета и не пойдут на компромисс в отношении свободы и демократии. Кроме того, власти снова подтвердили, что против политики Китая «одна страна, две системы». Поддержание мира и стабильности в регионе полностью зависит от обеих сторон, добавляет Reuters.