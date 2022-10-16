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#Новости

При стрельбе на полигоне в Белгородской области могли погибнуть 28 человек

16.10.2022

Стрельбу могли открыть граждане Узбекистана, которые пришли в военкоматы как добровольцы

«Вот так» со ссылкой на блогера Анатолия Шария сообщает, что во время стрельбы на полигоне в Белгородской области могли погибнуть 28 человек. 

Блогер впервые опубликовал кадры с полигона в Белгородской области. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «массовое убийство», но к ней могут добавить и статью «теракт». 

Открывшими стрельбу могли быть граждане Узбекистана. Они пришли в военкомат и сказали, что «хотят защищать родину». Им выдали оружие и отправили в часть, где они пробыли четыре дня. 

Источник также рассказал, что они начали стрелять на огневых занятия, и если бы их не убили, то они могли бы запастись оружием с полигона, и число жертв было бы большим. 

«Постреляли 28 человек, офицер на огневой, снайпер убил их»,  — пишет Шарий.



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