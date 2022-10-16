В брошюре о правилах жизни на войне подсчитали, что 40% потерь — не боевые

В военкоматах Белгородской области мобилизованным выдали брошюры «Живу, сражаюсь, побеждаю», в которых указали, что 40% потерь на фронте — не боевые.

Внимание на издание от Союза ветеранов Афганистана и спецопераций обратили внимание «7*7». По данным местных СМИ, всего выдали 8 тыс. таких брошюр в Белгородской области и Воронеже.

Помимо пропагандистских штампов о том, что Украины как государства не существует, Россия спасает людей от «геноцида украинских и западных политиков», в издании отметили, что украинцы — «стойкие и коварные враги», а насыщенность тяжелым вооружением в Украине можно сравнить со Второй мировой войной.

Создатели добавили, что «на войне до 40% — это небоевые потери: нарушение мер безопасности при обращении с оружием, поражение от «дружественного огня» из-за отсутствия взаимодействия с соседями, аварии на транспорте, неуставные отношения, болезни, отравления суррогатами алкоголя».

Минобороны России отчитывалось 21 сентября о 5937 погибших с начала «спецоперации». По оценкам «Важных историй»*, потери могли составить до 90 тыс. российских военных.

*«Важные истории» российские власти считают «нежелательной организацией».