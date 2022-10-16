Три человека ранены после обстрела Белгорода и Белгородского района

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В Белгородском районе после обстрела пострадал пожилой мужчина.

«У дедушки контузия. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается», — написал глава региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что в Белгородском районе повреждены 20 домовладений, есть повреждения на сетях, власти проводят подомовой обход. Дополнительную экспертизу обещали провести по тем домам, которые попали в эпицентр взрыва.

Гладков уточнил, что пострадавших во время обстрела трое: все члены одной семьи.

«Двое мужчин с осколочными ранениями. Они уже направлены в больницу. Женщине оказана амбулаторная помощь на месте. Встретился с семьей пострадавших мужчин. Обязательно заеду к ним», — написал Гладков.

Он добавил, что есть незначительные повреждения домов, заборов и машин.

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Белгород и Белгородский район попали под обстрел. Очевидцы сообщали, что слышали взрывы.

«Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией. По предварительным данным есть двое раненых», — сообщил Гладков.