Close

#Новости

В Подмосковье попытались поджечь военкомат

16.10.2022

В мае пытались поджечь соседнее здание — в нем располагается военный комиссариат

Baza сообщила, что в Подмосковье неизвестный пытался поджечь Щелковский военный комиссариат.

Он бросил в окно бутылку с зажигательной смесью, после чего начался пожар в кабинете на первом этаже здания. 

Журналисты уточнили, что это уже вторая попытка поджога: в мае нападение было на соседнее здание. В нем также расположен военный комиссариат. 

После объявления мобилизации 21 сентября в России участились поджоги военкоматов и административных зданий. Происшествия были в Приморском крае, Ленинградской области, Забайкальском крае и других регионах. 


×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование cookie-файлов.