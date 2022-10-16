В Подмосковье попытались поджечь военкомат

Baza сообщила, что в Подмосковье неизвестный пытался поджечь Щелковский военный комиссариат.

Он бросил в окно бутылку с зажигательной смесью, после чего начался пожар в кабинете на первом этаже здания.

Журналисты уточнили, что это уже вторая попытка поджога: в мае нападение было на соседнее здание. В нем также расположен военный комиссариат.

После объявления мобилизации 21 сентября в России участились поджоги военкоматов и административных зданий. Происшествия были в Приморском крае, Ленинградской области, Забайкальском крае и других регионах.