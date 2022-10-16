«Важные истории»*: московские парковки могут сделать бомбоубежищами

«Важные истории»* сообщили, что в Москве подземные парковки будут переоборудовать под бомбоубежища. В некоторых домах жильцы прост убирать машины: там также распорядились проверить бомбоубежища.

Один из жильцов дома на улице Студенческой рассказал журналистам, что полиция потребовала от глав ТСЖ проверить все бомбоубежища. В домовом чате рассказывают, что в другом доме на парковку завезут нары, аптечки, обогреватели.

«Они все проверяют и подготавливают некую зону, ставят скамейки и так далее», — рассказал москвич.

Парковки просят освободить от личных вещей и автомобилей, так как они будут «приводиться в соответствие с прямым назначением объекта гражданской обороны». Решение приняли на совещании в мэрии Москвы 11 октября.

В некоторых городах страны начали готовить укрытия еще весной. Распоряжении были в Сочи, Бурятии, в Волгоградской области. Всего, по подсчетам Счетной палаты, в 2016 году в России было 16 448 бомбоубежищ, но 95% из них не были готовы для укрытия населения. Содержание укрытий не финансировали в течение 20 лет.

*«Важные истории» российские власти считают «нежелательной организацией».