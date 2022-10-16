«Медиазона.Беларусь»*: белоруса Костюка вывезли из ЦВСИГ в неизвестном направлении

«Медиазона.Беларусь»* сообщила, что из Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) белоруса Юрия Костюка вывезли в неизвестном направлении. Адвокат не знает, где находится подзащитный: завтра должны были рассматривать решение о выдворении его из России.

Юри Костюка в Беларуси обвиняют в содействии экстремистской деятельности за участие в чате «Волейбол по выходным», который объединял осужденных на «химию». Ранее Костюка осудили на один год «химии» по статье о надругательстве над госсимволами, но позже суд заменил наказание на один месяц и 16 дней колонии. Он его отбыл.

Костюка пытались депортировать из России, но он вскрыл себе вены в аэропорту. Его адвокат Марина Дубровина рассказала журналистам, что выдать активиста Беларуси планировали 13 октября по «постановлению, не вступившему в законную силу».

«Вчера после обеда он выходил на связь и сказал, что при поступлении обратно в ЦСИГ его осмотрел медработник и зафиксировал синяки и побои. Сегодня утром мне отказали в возможности ознакомиться с этими документами и не ответили на вопрос, кто именно Юру забрал», — рассказала Дубровина.

*«Медиазону.Беларусь» Минюст России считает «иностранным агентом».