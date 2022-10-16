Маск: сейчас самая высокая угроза риска ядерного конфликта

Илон Маск в Twitter снова рассуждает о возможности ядерного конфликта По его словам, сейчас сама высока угроза за последние 60 лет.

«Было бы здорово, если бы когда-нибудь человечество перестало наводить на себя ядерные бомбы, которые уничтожили бы почти все живое на Земле. В любом конкретном году вероятность того, что они будут запущены, выше нуля. Сейчас мы подвергаемся самому высокому риску за 60 лет. Но ведь ни один разумный человек не стал бы начинать ядерную войну? Проблема с этой логикой в том, что если бы мы имели дело с разумными людьми, у нас вообще не было бы войны. У России есть возможность полностью уничтожить США и Европу ядерными ракетами менее чем за 30 минут и наоборот. Удивительное количество людей не знает этого. Конечно, было бы БЕЗУМНО их использовать, но также БЕЗУМНО вообще оказаться в такой ситуации», — написал Маск.