Женщины из Брянской области рассказали, что их родных без подготовки отправили на фронт

Матери и жены мобилизованных из Брянской области записали обращение к президенту России Владимиру Путину. Они рассказали, что их родных без подготовки направили на фронт в Украину. Их родные находились в воинской части, где накануне произошла стрельба, пишет «Сирена».

Женщины в обращении говорят о том, что их родных мобилизовали 23 сентября, но сейчас они на передовой: связи с ними нет, но один человек из группы уже ранен и находится в госпитале в Ростове-на-Дону.

Они также рассказали, что старшие по званию отбирают у них обмундирование, угрожают мобилизованным. Местные власти помочь отказались, так как «их это не касается».

Вчера в воинской части Солоти в Белгородской области было совершено массовое убийство. Во время стрельбы минометы направили в сторону мобилизованных. Погибли 11 человек, по официальным данным, но по другим источникам погибших может быть вдвое больше.