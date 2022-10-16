Белгородцев среди погибших при стрельбе в воинской части не было

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о «теракте» в воинской части. Среди погибших не было жителей региона, по предварительным данным, пострадавшие мобилизованные были из Брянской области.

По информации Гладкова, «погибли и ранены многие военнослужащие». По официальным данным, погибли 11 человек, 15 ранены. Но некоторые источники говорят о большем числе жертв.

«Всем раненым оказывается помощь. Лекарственные препараты, врачи и все необходимое у нас есть. Хотел выразить всем семьям погибших слова утешения и соболезнования. Мы с вами. Все, что зависит от нас, мы поможем тем, кто сейчас находится в наших больницах. Жителей Белгородской области среди раненых и погибших нет. Занимаемся восстановлением тех объектов, которые получили повреждения в последнее врем», — написал Гладков.

Минобороны сообщило, что вчера двое граждан «одной из стран СНГ» совершили теракт. Во время стрельб они развернули минометы от цели и начали стрелять по военным.

Уголовное дело расследуют по статье о массовом убийстве (ст.105 УК РФ), но к ней могут добавить и статью о теракте (ст.205 УК РФ). Расследование ведет военное следственное управление СКР по Западному военному округу. Позже его передадут в главное следственное управление СК, пишет «Коммерсант».