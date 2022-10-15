На полигоне под Белгородом расстреляли мобилизованных

На полигоне в Белгородской области расстреляли мобилизованных. По данным Минобороны РФ, в результате стрельбы были убиты 11 человек. Ведомство назвало случившееся терактом. Рассказываем, что известно к этому часу.

Инцидент произошел на военном полигоне Западного военного округа в поселке Солоти Белгородской области этим утром, однако известно о нем стало лишь к вечеру текущего дня. По данным Минобороны РФ, стрельбу открыли во время занятия по огневой подготовке с добровольцами.

«Во время занятия по огневой подготовке с добровольцами, готовящимся к спецоперации, террористы обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения», — заявили в Минобороны России. Как террористы проникли на военный полигон и завладели оружием, в ведомстве не пояснили.

Изначально сообщалось о троих нападавших, однако позднее в Минобороны РФ уточнили, что открывших стрельбу было двое. Ими оказались «граждане одной из стран СНГ». По данным ведомства, они успели застрелить 11 человек, еще 15 получили ранения. Нападавших убили «ответными огнем».

Тем временем, SOTA со ссылкой на аудиозапись, сделанную родственницей одного из выживших, утверждает, что число погибших может достигать 22, а число раненых — 16. По данным Telegram-канала Mash, погибшие являются мобилизованными из Брянской области.

Ранее SOTA уже рассказывала об этом полигоне: там находились более 100 человек из Брянской области, которые категорически отказывались отправляться под Лиман. Военное руководство более недели пыталось уговорить их отправиться на штурм города, утверждают журналисты.