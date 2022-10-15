The Times: Лиз Трасс может покинуть пост премьер-министра Великобритании через несколько недель

Лиз Трасс, недавно вступившая в должность премьер-министра Великобритании, может покинуть пост через несколько недель. Такого мнения придерживаются многие правительственные чиновники с Даунгинг-стрит, в том числе министр финансов Квази Квартенг, уволенный Трасс накануне, сообщает The Times.

Квартенг считался ключевым соратником новоиспеченного премьер-министра. Вместе с ним Трасс подготовила план экономической реформы, который вызвал критику со стороны избирателей, представителей рынка, экономистов, международных финансовых организаций, союзников в США и Европе, ее собственной партии и министров сформированного ею правительства. Газета Politico также утверждает, что члены парламента Великобритании от консерваторов начали активно искать способы, чтобы добиться отставки Лиз Трасс.

Так, Трасс вместе с Квартенгом предложила вывести экономику Великобритании из «застойного роста» с помощью «реформирования ориентированной на предложение сферы экономики, ответственного подхода к государственным финансам и снижения налогов для стимулирования экономического роста».

Однако план британского правительства обрушил рынок госдолга, курс национальной валюты, а также пенсионную систему. Чтобы избежать системного кризиса, а также помочь правительству и пенсионным фондам, Банк Англии решил закупить государственные облигации на сумму 65 млрд фунтов. Шаги, предпринятые регулятором, временно стабилизировали ситуацию на рынке, однако этот эффект не будет долгосрочным.

Несмотря на волну критики, Трасс стоит на своем и называет свой план стратегией роста. Она уверена в том, что предложенные ею реформы приведут к ускорению национальной экономики. При этом прогнозы экспертов остаются неутешительными: они предсказывают провал экономической реформы и стремительное падение уровня жизни в стране.

По какой причине Трасс уволила Квартенга, не уточняется. На его место назначен Джереми Хант, ранее занимавший посты министра иностранных дел и здравоохранения в британском правительстве. Квартенг занимал должность главы британского минфина всего 38 дней.



