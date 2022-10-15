Польский оператор PERN починил нефтепровод «Дружба»

Польский трубопроводный оператор PERN сообщил об устранении повреждений на нефтепроводе «Дружба», на котором 12 октября произошла утечка топлива. Об этом говорится в релизе компании, который распространил Reuters.

«Технические службы PERN в субботу восстановили полную функциональность поврежденного трубопровода, по которому сырая нефть доставлялась немецким клиентам компании», — говорится в заявлении.

Утечку на трубопроводе «Дружба» обнаружили в ночь на 12 октября, место разлива нашли на участке примерно в 70 километрах от польского города Плоцк. По «Дружбе» нефть поставляют в Германию, Польшу, Беларусь, Венгрию, Словакию, Чехию и Австрию.

Авария усилила опасения по поводу энергетической безопасности в Европе, однако PERN в ходе расследования не обнаружил признаков вмешательства третьих лиц на месте утечки топлива. Тем не менее специалистам еще предстоит провести «детальный анализ», чтобы установить точную причину инцидента.