Немецкая полиция провела обыск у россиянки, оскорблявшей украинцев

Полиция и прокуратура Германии провели обыски в доме россиянки Юлии Прохоровой, проживающей в городе Ландсхут в Нижней Баварии, сообщает Bild. Ее подозревают в травле украинцев и публичном одобрении уголовно наказуемых деяний, у нее изъяли три смартфона и ноутбук.

Девушка прославилась благодаря своим роликам в TikTok, на которых танцевала на фоне взрывов в украинских городах, преследовала и оскорбляла украинцев, а также давала советы, «как поддержать российскую армию так, чтобы не посадили в Европе». Немецкая полиция отправляла ей письма в связи с оскорблениями украинцев, однако россиянка продолжала свои провокации. Так, она разместила в соцсети видео, на котором показала, как обходится с письмами от правоохранителей.

Прохорова находится в Германии нелегально и не имеет постоянного места работы. Однако отправить ее в Россию не могут, поскольку «депортации в Россию в настоящее время приостановлены».







