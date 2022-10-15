Путин смягчил ограничения на вывоз иностранной валюты из России

Центробанк получил полномочия выдавать разрешения на вывоз из страны иностранный валюты в размере более 10 тысяч долларов. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, «случаи и порядок» выдачи разрешений на вывоз иностранной валюты в размере более 10 тысяч долларов будет устанавливать Совет директоров Центробанка РФ.

Указ не означает, что россиянам немедленно разрешат вывозить из России такие суммы, для этого Банк России должен утвердить процедуру. Регулятор документ пока никак не прокомментировал.

Кроме того, Путин смягчил ограничения на сделки с некоторыми зарубежными банками и указал, что зарубежный бизнес будет получать выплаты, связанные с уменьшением уставного капитала или ликвидацией, на спецсчет в рублях.