Тела еще восьми мирных жителей обнаружили в освобожденных населенных пунктах Украины

В освобожденных населенных пунктах Украины продолжают находить тела мирных жителей. Двое убитых были обнаружены в поселке Казачья Лопань Харьковской области, еще шестеро — в городе Лиман Донецкой области.

Об обнаружении двух убитых в Казачьей Лопани сообщил офис Генерального прокурора Украины. По данным ведомства, погибшими оказались местные жители, на их телах зафиксированы следы пыток — переломы костей черепа, челюсти и ребер. «По предварительной версии следствия, мужчин удерживали российские военные во время оккупации населенного пункта. Правоохранители нашли их в одной могиле на кладбище», — говорится в сообщении.

Еще шестерых убитых нашли в освобожденном Лимане. Об их обнаружении сообщил глава Донецкой администрации Павел Кириленко. «За 14 октября россияне убили двух мирных жителей Донбасса в Бахмуте. Кроме того, в Лимане обнаружили еще шесть [тел] гражданских, убитых россиянами во время оккупации. Еще 6 человек за вчера получили ранения», — рассказал он.

Накануне Национальная полиция Украины сообщила, что всего с 29 сентября в освобожденных населенных пунктах были обнаружены тела 144 человек, погибших во время оккупации. Более 100 из них эксгумировали из стихийных захоронений, остальные были найдены в зданиях и на улицах. По меньшей мере 85 погибших оказались мирными жителями, на телах многих из них зафиксированы следы насильственной смерти.