В Херсонской области застрелили украинского дирижера Юрия Керпатенко

Украинского дирижера Юрия Керпатенко застрелили в его собственном доме в Херсонской области. Как утверждает Министерство культуры и информационной политики Украины, российские военные убили его за отказ сотрудничать с ними.

«14 октября стало известно о жестоком убийстве главного дирижера Херсонского музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша. После того как Юрий Керпатенко отказался сотрудничать с оккупантами, российские военные застрелили его в собственном доме», — говорится в сообщении министерства.

Керпатенко выступал главным дирижером камерного оркестра «Гилея». Несмотря на оккупацию, он отказался покидать свой дом. По данным портала«Херсон.онлайн», к 1 октября оккупационные власти планировали провесит в херсонской филармонии праздничный концерт и требовали от Керпатенко сотрудничества. Тот отказался и был убит.