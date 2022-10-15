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#Новости

В таможенный пункт в белгородском Шебекино прилетело 14 снарядов

15.10.2022

По словам губернатора, жертв и пострадавших нет

Не менее 14 снарядов попало в таможенный пункт пропуска в городе Шебекино Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Несколько дней подряд обстреливается таможенный пункт пропуска в Шебекино. Сегодня в пограничный переход прилетело 14 снарядов. Жертв и пострадавших нет», — написал он.

Еще одна ракета попала в нефтебазу в поселке Разумное, рассказал Гладков. На месте происшествия разгорелся пожар. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Накануне была также обстреляна городская подстанция. 

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