В Белгородской области загорелась нефтебаза

UPD (16:18): Пожар на нефтебазе потушен, сообщил Гладков. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий.

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UPD (15:35): Один из десяти резервуаров на белгородской нефтебазе получил повреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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UPD (15:22): Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил попадание ракеты в нефтебазу в Разумном. По его словам, он уже прибыл на место происшествия. «МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

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Нефтебаза загорелась в поселке Разумное в Белгородской области, сообщает «Белгород — Молния» со ссылкой на очевидцев. По данным Telegram-канала, по хранилищу ударила ракета. Официального подтверждения этой информации нет.

В области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Местные жители услышали взрывы, а после — заметили клубы черного дыма над нефтебазой в Разумном. Власти пока никак не прокомментировали ситуацию, факт пожара также не подтвержден.



