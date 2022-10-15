В СПбГУ закрывают Смольный колледж, который вел обучение по программе Liberal Arts

В Санкт-Петербургском государственном университете закроют факультет свободных наук и искусств. Об этом сообщили председатель комиссии по модернизации учебного плана Никита Кузнецов и преподаватель Виктор Мазин.

«Факультет был настоящим оазисом мысли — лучшие студенты, лучшие преподаватели, всегда улыбки и восторг познания … Ломать — не строить. Создавать можно десятилетиями, а вот сломать — сами понимаете», — написал Мазин в своем Telegram-канале.

Факультет вел обучение по программе Liberal Arts, которая разрешает студентам самим составлять свой учебный план из интересующих дисциплин. На факультете были представлены такие программы, как гендерные исследования, современное искусство, академическая музыкальная критика. Российские власти назвали некоторые из них «идеологизированными», в связи с чем руководство вуза было вынуждено их убрать.

В июне прошлого года власти признали «нежелательной организацией» гуманитарный Бард-колледж, который сотрудничал с факультетом. Спустя пять месяцев преподавателя СПбГУ Майкла Фриса, который курировал программы обмена, депортировали из России.

*Бард-колледж признан в России «нежелательной организацией».