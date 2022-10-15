В Москве и Петербурге начались новые облавы на мужчин призывного возраста

В Москве и Петербурге продолжаются облавы на мужчин призывного возраста. Как сообщает Telegram-канал «Можем объяснить», мужчин ловят у метро, в хостелах и подъездах жилых домов. Облавы продолжаются, несмотря на критику высокопоставленных чиновников.

Накануне сенатор Андрей Клишас поручил проверить проведение таких облав. «Каждый такой сигнал должен быть проверен и в случае подтверждения — действиям должностных лиц, которые санкционировали такие «облавы», должна быть дана правовая оценка», — отметил Клишас. Также на незаконность их проведения указали член Совета по правам человека Кирилл Кабанов и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Несмотря на критику властей, облавы продолжаются. Так, в столичном микрорайоне Нагатинский затон повестки раздает местная управа, а в хостеле на Первомайской улице, где проживают работники из Новосибирска, пришла полиция. Сотрудники правоохранительных органов также дежурят в Щелково, Мытищах и Королеве — они ходят по подъездам, гипермаркетам и торговым центрам. Тем временем в Петербурге мужчине попытались выдать повестку при оформлении загранпаспорта.





