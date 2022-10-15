В Украине погибли четверо мобилизованных из Красноярского края

Четверо мобилизованных из Красноярского края погибли в ходе боевых действий в Украине. Об этом сообщило официальное издание Минусинска «Власть труда», местный портал «Взгляд.Инфо» подтвердил эту информацию, сославшись на родственников погибших.

Мужчин отправили на обучение 26 сентября, уже спустя неделю они оказались на передовой, еще спустя неделю они погибли в Херсонской области. Погибшими мобилизованными оказались 23-летний Александр Помигалов, 27-летний Игорь Пучков, 40-летний Иван Пухов и 35-летний пенсионер ФСИН Александр Парилов. У Пучкова, Пухова и Парилова остались несовершеннолетние дети.

На этой неделе также стало известно о гибели еще троих мобилизованных из Красноярского края. Ими оказались 40-летний житель Кодинска Евгений Дорофеев, 42-летний житель Хребтового Алексей Щукин и 32-летний Артем Смирнов из Заледеево.

Ранее стало известно, что пятеро мобилизованных из Челябинской области погибли в ходе боевых действий в Украине. Их имена и обстоятельства смерти власти региона не раскрывают, но пообещали оказать «всю необходимую помощь» их родным и близким.