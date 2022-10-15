Первые эшелоны с российскими военными прибыли в Беларусь

Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав совместной российско-белорусской группировки войск, прибыли в Беларусь. Об этом сообщает Минобороны РБ.

Белорусское оборонное ведомство опубликовало короткий ролик, на котором запечатлена военная техника. Один из российских военных прокомментировал прибытие в Беларусь. «Мы приехали на белорусскую землю, встреча была неожиданная и теплая — очень приятно. Мы приехали оказать помощь братскому белорусскому народу, готовы выполнить любые задачи», — заявил он.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности в понедельник заявил, что договорился с главой РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Данное решение он объяснил «обострением на западных границах Союзного государства».



«Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, Вооруженные силы Республики Беларусь», — отметил Лукашенко.

Президент Беларуси также подтвердил введение режима «повышенной террористической опасности» на территории республики. По его словам, НАТО и некоторые европейские страны планируют военную агрессию против Беларуси. Он также поручил КГБ провести «контртеррористические мероприятия» и призвал сотрудников военных и силовых ведомств «следить за своим противником» и контролировать «все их телодвижения возле государственной границы».