Сын погибшей журналистки Ирины Славиной ушел на фронт добровольцем

Вячеслав Мурахтаев, сын погибшей нижегородской журналистки Ирины Славиной, отправился в Украину добровольцем. Два года назад его мать подожгла саму себя, попросив винить в ее смерти Российскую Федерацию.

«Я хотел, чтобы меня взяли, просил об этом. Я добровольно за повесткой пришел. У меня об этом знают все родственники, едут меня провожать», — рассказал Мурахтаев местному новостному порталу NewsNN, подчеркнув, что пойдет служить как мобилизованный.

Портал также разместил обращение Мурахтаева. В нем он назвал свое решение добровольно отправиться на фронт «обоснованным» и заявил, что не собирается «бегать, как все те граждане, которые убежали в страны СНГ».

«Крымский мост взорвали, Белгород пытаются бомбить, не дай бог, какой-то террорист взорвет Борский мост, а по нему будет ехать моя семья. Я не могу этого допустить. Вспомним, как террористы взяли Норд-Ост, Беслан», — добавил Мурахтаев.

Накануне дочь журналистки Ирины Славиной Маргарита Мурахтаева рассказала DOXA, что в Нижнем Новгороде мобилизовали ее брата Вячеслава Мурахтаева. Он не прошел срочную службу, его ребенку всего два месяца, объяснила она. Повестку ему вручили 13 октября, уже сегодня его отправят в Дзержинск, а оттуда — в Кострому.

Нижегородская журналистка Ирина Славина 2 октября 2020 года подожгла себя у здания МВД. Ее последней записью в соцсетях было: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». На ее дочь, которая вышла с пикетом в годовщину смерти матери, составили протокол о «дискредитации армии».

