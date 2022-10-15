Хинштейн сообщил об усилении защиты военкоматов после инцидентов с поджогами

Росгвардия усилила меры защиты военных комиссариатов в связи с участившимися нападениями на них. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«В ряде городов, в т.ч. в Москве, около зданий военкоматов дислоцированы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Кроме того, по всей стране — они включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО», — говорится в сообщении.

По словам Хинштейна, уже известны случаи задержания правонарушителей «с поличным». О ком именно идет речь, парламентарий не уточнил.

После объявления мобилизации в России в регионах значительно увеличилось число «происшествий» с военкоматами и местными администрациями. Известно о примерно 20 поджогах во Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Тарусе, Нижнем Новгороде, Тольятти и других городах страны, в некоторых было по два подобных происшествия.





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